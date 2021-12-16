Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na Başkan Burak Elmas’ın sert sözleri damga vurdu. TFF’yi istifaya davet eden Elmas “Türkiye Futbol Federasyonu, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bataklığa çekerek güç toplama çabasındadır. Oradakilerin koltuk savaşı var. Artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisindeyiz. TFF'de herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terk edecek. Esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz!” şeklinde konuştu.

İHALEDE OLMAYIZ!

Yaklaşan yayın ihalesine dikkat çeken sarı kırmızılıların patronu “Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklarımız var. Gerekirse bütün kulüplerle konuşarak naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız. Galatasaray ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bizim tek bir cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir” ifadelerini kullandı.

OPERASYON VAR

Hakem hatalarına da değinen Elmas “25 yıldır futbolun içindeyim. İlk defa 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da artırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir” dedi.

ELMAS'TAN İNCİLER...

“Biz bu çarpık federasyon yönetim modelinde kendimiz için hiçbir menfaat talep etmedik. Herkesin menfaatleri için hareket ettik. Şartlar eşit olduğunda Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün şartlar eşit değil.”

“Galatasaray Adası'na ilişkin ilk derece mahkeme lehimize sonuçlanmıştır. Davanın takibinde hizmet eden merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyesi, Rezan Epöezdemir’e teşekkür ederim.”

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir

YÖNETİMDE DERİN ÇATLAK: EPÖZDEMİR İSTİFA ETTİ

G.Saray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir görevinden istifa etti. Epözdemir'in bir süredir Burak Elmas ve bazı yöneticilerle fikir ayrılıkları yaşadığı biliniyordu. Kulüp Basın Sözcüsü Remzi Sanver daha önce, 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerini sarf etmiş, Epözdemir buna katılmadığını dile getirmiş, Başkan Elmas ise Sanver'den yana tavır almıştı. Diğer yöneticiler Işıtan Gün ve Köksal Ünlü'nün de görevi bırakacağı gelen haberler arasında.

ATLETICO'NUN KEREM AŞKI

Avrupa’nın dev kulüplerinin iştahını kabartan Kerem Aktürkoğlu için ilk resmî teklif geldi. Başta Bayern Münih olmak üzere birçok devin radarında olan millî oyuncuyu Atletico Madrid kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol ekibi menajerler vasıtasıyla G.Saray'a 14 milyon avroluk bir teklif yaptı. Kulüp sözleşmesini 2026’ya kadar uzattığı genç yıldızını bu sezon Avrupa Ligi’ni de düşünerek satmayacağını bildirdi. Fakat A. Madrid daha yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetiminde kriz! İstifalar peş peşe gelecek Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in cuma günü istifasını açıklayacağı iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Bununla birlikte, yöneticiler Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin’in de istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.

Mahkeme son kararı verdi: Galatasaray Adası Galatasaraylıların Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Epözdemir, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye kararına karşı işletmeci tarafından istinaf mahkemesine taşınan dava sonuçlandı. Mahkeme ret kararı vererek icranın geri bırakışması kararının kaldırıldığını açıkladı.

Galatasaray'daki kötü gidişe bir de Muslera sakatlığı eklendi Sivas deplasmanında Luyindama’nın sakatladığı Galatasaray’ın kalecisinin iç yan bağlarında yırtık tespit edildi. Muslera en az iki ay takımdan uzak kalacak