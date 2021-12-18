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Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı.
18.12.2021 - 19:10 | Son Güncelleme: 18.12.2021 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı.
Etiketler : kasımpaşa,teknik direktör,futbol,
813908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/813908.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
17
13
3
1
21
42
02
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17
9
6
2
14
33
03
ATAKAŞ HATAYSPOR
17
9
2
6
5
29
04
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
16
9
1
6
8
28
05
FENERBAHÇE A.Ş.
16
8
3
5
6
27
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
8
3
5
1
27
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
17
6
7
4
9
25
08
BEŞİKTAŞ A.Ş.
16
7
3
6
2
24
09
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
16
6
5
5
1
23
10
GALATASARAY A.Ş.
16
6
5
5
1
23
11
GZT GİRESUNSPOR
17
6
4
7
3
22
12
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
16
6
4
6
-2
22
13
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
16
6
3
7
-4
21
14
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
17
6
3
8
-4
21
15
YUKATEL KAYSERİSPOR
16
5
4
7
-4
19
16
ALTAY
17
5
3
9
-6
18
17
GÖZTEPE A.Ş.
16
3
5
8
-8
14
18
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
16
4
2
10
-15
14
19
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16
4
1
11
-17
13
20
KASIMPAŞA A.Ş.
17
2
5
10
-11
11
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
17.12.2021 20:00
Gzt Giresunspor 3 - 1 Altay
18.12.2021 13:30
Kasimpaşa 1 - 3 Sivasspor
18.12.2021 16:00
Trabzonspor 2 - 0 Atakaş Hatayspor
18.12.2021 16:00
Konyaspor 1 - 0 Fraport Tav Antalyaspor
18.12.2021 19:00
Galatasaray - Başakşehir
18.12.2021 19:00
Alanyaspor - Adana Demirspor A.ş.
19.12.2021 13:30
Rizespor - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.12.2021 16:00
Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
19.12.2021 16:00
Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük
19.12.2021 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
16
10
3
3
16
33
02
MKE ANKARAGÜCÜ
17
10
3
4
14
33
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
16
10
2
4
9
32
04
EYÜPSPOR
16
9
3
4
7
30
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
9
1
6
12
28
06
YILPORT SAMSUNSPOR
16
7
5
4
4
26
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
16
7
2
7
2
23
08
ADANASPOR A.Ş.
17
6
5
6
-1
23
09
KOCAELİSPOR
16
7
2
7
-1
23
10
GENÇLERBİRLİĞİ
16
7
2
7
-5
23
11
TUZLASPOR A.Ş.
15
6
4
5
2
22
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
6
6
0
21
13
NASADOGE MENEMENSPOR
16
5
5
6
-5
20
14
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
5
4
8
-5
19
15
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
17
5
4
8
-5
19
16
BURSASPOR
16
5
3
8
-5
18
17
ALTAŞ DENİZLİSPOR
16
4
4
8
-8
16
18
ALTINORDU
16
5
1
10
-13
16
1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
18.12.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 3 - 3 Erzurumspor
18.12.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 0 - 2 Ankaragücü
18.12.2021 19:00
Balikesirspor - Altinordu
19.12.2021 13:30
Gençlerbirliği - Nasadoge Menemenspor
19.12.2021 16:00
Tuzlaspor A.ş. - Manisa Futbol Kulübü
19.12.2021 16:00
Bursaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
19.12.2021 19:00
Kocaelispor - Eyüpspor
20.12.2021 17:30
Istanbulspor - Yilport Samsunspor
20.12.2021 20:00
Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta ümraniyespor