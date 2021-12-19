Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal’ın direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

12. dakikada ceza sahası içerisinde Larin’in topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.

14. dakikada Mesut Özil’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin’in solundan filelere gitti. 1-0

25. dakikada Batshuayi ile paslaşan Josef’in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

30. dakikada Vida’nın hatasında topla buluşan Rossi, ceza sahasına sağ çaprazdan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’den döndü. Dönen topu takip eden Berisha’nın kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Batshuayi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke kornere çeldi.



Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Serdar Aziz xx, Kim xx, Szalai xx, Osayi - Samuel xx, Crespo xx, Zajc xx, Novak xx, Rossi xx, Mesut Özil xxx, Berisha xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, İrfan Can, Serdar Dursun, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Vitor Pereira



Beşikaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Necip Uysal x (Serdar Saatçı dk. 23 x), Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Can Bozdoğan xx, Pjanic xx, Josef xxx, Ghezzal xx, Larin xx, Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal, Welinton, Güven Yalçın, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Goller: Mesut Özil (dk. 14 pen.), Berisha (dk. 30) (Fenerbahçe), Josef (dk. 25) (Beşiktaş)

Sarı kart: Can Bozdoğan (Beşiktaş)

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