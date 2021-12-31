Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş için kupa büyük önem taşıyordu. Takımdaki geleceği iki maça bağlı olan Önder Karaveli de güçlü bir kadro sahaya sürdü. Son galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Altay ilk yarıda nadiren hücuma çıkarken tehlike oluşturmadı. Beşiktaş ise çok baskılıydı. Ghezzal, Oğuzhan ve Güven'in sık sık bölge değiştirerek hücumda açık bulma çabaları golü getirmedi. Suskun golcü Batshuayi de girdiği iki pozisyonda kendisine yakışmayan vuruşlar yaptı.

ŞANSALAN'DAN KOMİK KARAR

İkinci yarının başında Altay'ın orta alanda daha sıkı pres yapması üzerine Beşiktaş'ın üretkenliği azaldı. Kartal'ın imdadına duran top yetişti ve Atiba ile öne geçti. Golden sonra Altay baskısı başlayınca yorulan Atiba yerine Pjanic oyuna girdi. İzmir ekibi Rodriguez'le net bir fırsatı gole çeviremedi. Altay risk alınca Oğuzhan ve Ghezzal topla daha rahat oynamaya başladı ama fark açılmadı. Hakem Ali Şansal'ın 80. dakikada ceza sahası içinde yerde kalan Naderi'ye sarı kart göstermesi çok tartışıldı.

BİR AY SONRA TEIXEIRA DÖNDÜ

Büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklarla boğuşan Alex Teixeira bir ay sonra formasına kavuştu. Son olarak siyah beyazlıların 4-0 kaybettiği Giresunspor maçında oynayan Brezilyalı yıldız, Altay maçına kulübede başladı, 82'de oyuna girdi.

Beşiktaş Başkanı Çebi: Başarısız hakem cezalandırılsın Beşiktaş Başkanı Çebi, “VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir hakem yanlış yaptıysa cezalandırılsın” dedi.

Beşiktaş hücum bölgesindeki problemleri Cenk Tosun’la çözecek! Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, hücum bölgesinde yaşanan problemler için harekete geçti. Beşiktaş’taki başarılı performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken ve Everton’a transfer olan Cenk Tosun için harekete geçildi. Everton’da sadece bir maçta görev alabilen Cenk Tosun, Beşiktaş transferine sıcak bakıyor.