Türkiye Gazetesi

YILIN SPORCULARI

METE GAZOZ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanarak tarihe geçen Mete Gazoz, bizlere senenin en mutlu günlerinden birini yaşattı. Klasik yay bireysel kategoride mücadele eden millî okçunun şampiyonluğu ile Türkiye, olimpiyat tarihinde ilk defa okçulukta altın madalya kazandı. İlk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels’i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack’ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Mete Gazoz bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD’li Brady Ellison’u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa’yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile çıktığı maçta rakibine karşı 6-4 üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Millî sporcumuz, Tokyo 2020’nin ardından ABD’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ

2020 Tokyo’da 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli tarihî bir başarı elde etti. Millî sporcumuz, Türkiye’ye kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonluğunu getirerek tarih yazdı.

TOPRAK RAZGATLI

Millî motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Bu başarısıyla 6 defa üst üste şampiyon olan Jonathan Rea’nın serisine son verdi.

EMRE SAKÇI

Millî yüzücümüz Emre Sakçı 50 metre kurbağalamada dünya rekorunu kırdı. Hem kendisine ait olan Avrupa rekorunu (25:29) geçti hem de 25:25 olan dünya rekorunu 24:95’e indirdi.

FERHAT ARICAN

Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Tokyo 2020’de üçüncü oldu ve olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye jimnastikte ilk madalyasını kazandırdı.

YILIN TAKIMLARI

VOLEYBOL (VAKIFBANK)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı hem Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda hem de ligde şampiyonluğa uzandı. Şampiyonlar Ligi’nde ise finalist oldu.

BASKETBOL (ANADOLU EFES)

THY Euroleague’de şampiyon olarak unutulmaz bir başarı elde eden Anadolu Efes, ligde de finalde Fenerbahçe’yi geçerek mutlu sona ulaştı.

VOLEYBOL (SİSTEM9 YEŞİLYURT)

CEV Challenge Kupası final ikinci maçında Romanya’nın Blaj takımını 3-0 mağlup eden Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası’nda namağlup şampiyon oldu.

FUTBOL (AMPUTE MİLLİ TAKIMI)

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan ay yıldızlılar, 2017’deki başarısını tekrarlayıp gururlandırdı.

VOLEYBOL (VOLEYBOL KADIN MİLLÎ TAKIMI)

A Millî Kadın Voleybol Millî Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları’nı ise beşinci sırada tamamladı.

DÜNYADA YILIN SPORCULARI

MAX VERSTAPPEN (FORMULA 1 PİLOTU)

Red Bull’un Hollandalı pilotu kariyerinin ilk şampiyonluğunu Abu Dabi GP’de elde etti, Lewis Hamilton’un hegemonyasına son verdi.

NOVAK DJOKOVIC (TENİSÇİ)

Geride kalan yılda bütün grand slam organizasyonlarında finale kaldı ve üçünde şampiyon oldu. Sadece ABD Açık’ı kaybetti ve Dünya 1 numarası unvanını korudu.

NIKOLA JAKIC (BASKETBOLCU)

NBA’de 2020-21 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic oldu. 26 yaşındaki Jokic, 26,4 sayı ve 10,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

TADEJ POGACAR (BİSİKLETÇİ)

108. Fransa Bisiklet Turu’nda BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

LIONEL MESSİ (FUTBOLCU)

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’Or (Altın Top) ödülünü kazandı. Arjantinli yıldız, kariyerinde 7. defa bu ödülün sahibi oldu.

YILIN ANTRENÖRLERİ

GIOVANNI GUIDETTİ (VAKIFBANK VE MİLLî TAKIM ANTRENÖRÜ)

VakıfBank’a Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ve ligde zafere taşıdı. Şampiyonlar Ligi’nde kupayı son sette kaçırdı. Millî takımı Avrupa üçüncüsü yaptı.

ERGİN ATAMAN (ANADOLU EFES BAŞANTRENÖRÜ)

Anadolu Efes’e hem Euroleague’de hem de ligde şampiyonluk yaşattı. Euroleague’de şampiyonluğa ulaşan ilk Türk antrenör olarak tarihe geçti.

KAMİL SÖZ (SİSTEM9 YEŞİLYURT TAKIMI ANTRENÖRÜ)

Sistem9 Yeşilyurt, onun yönetiminde Kadınlar CEV Challenge Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa’da ilk defa kupa kazandırdı.

OSMAN ÇAKMAK (AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ)

2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda kupayı kaldıran millî takımı çalıştıran Çakmak, yılın en büyük başarılarından birine imzasını attı.

NEDİM ÖZBEY (A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ANTRENÖRÜ)

A Millî Erkek Voleybol Takımı’nı, CEV Avrupa Altın Ligi’nde şampiyonluğa taşıdı. Millîler bu başarıya bütün maçlarını kazanarak ulaştı.

YILIN SPOR YÖNETİCİLERİ

A. SERDAR ÜSTÜNSALİH (VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ BAŞKANI)

İstikrarın korunması için çok uğraştı. VakıfBank’ın harika bir sezon geçirmesinde büyük rol oynadı.

SUAT ÇELEN (TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU BAŞKANI)

Millî takım, artan sporcu sayısı ve uluslar arası başarılarıyla onunla altın günlerini yaşıyor.

TUNCAY ÖZİHLAN (ANADOLU EFES BAŞKANI)

A. Efes’in yükselişindeki en önemli pay sahiplerinden biri olarak itici güç sağlamaya devam etti.

BİROL AYDIN (ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANI)

Özel sporcularımız 2021’de şampiyonluklara ve rekorlara doyamadı, Başkan Aydın da alkış topladı.

EYÜP GÖZGEÇ (BOKS FEDERASYONU BAŞKANI)

Olimpiyat Oyunları öncesinde ‘madalyalar gelecek’ sözünden sonra Türkiye, Tokyo’dan iki madalya ile döndü.

Sporda 2021 böyle geçti: Dünyayı salladık! Milli sporcularımız geride kalan senede büyük başarılara imza attı. Olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında ve dünya kupalarında birçok sporcumuz kürsünün en üst basamağında yer alarak göğsümüzü kabarttı.