Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de birçok büyük kulüple adı anılan Edin Visca, kararını verdi. Boşnak oyuncu lider Trabzonspor ile anlaştı.

TRABZONSPOR’A TRANSFER OLDU

Başakşehir forması ile başarılı bir performans gösteren Edin Visca, Trabzonspor’a transfer oldu. Yıldız isimle 3.5 yıllık sözleşme imzalanırken bonservis bedelinin 3.5-4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

BONUS ALACAK

Ayrıca Edin Visca için Trabzonspor, turuncu lacivertli kulübe şampiyon olunması halinde bir bonus da ödeyecek.

4 GOL 9 ASİSTLE OYNADI

Türkiye'de Ocak ayı ara transfer ve tescil dönemi öncesinde bir numaralı hedef haline gelen Edin Visca bu sezona oldukça formda bir giriş yaptı. Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Edin Visca rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Edin Visca bu süreçte takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

ESKİ HOCASININ YANINA DÖNDÜ

Türkiye'ye geldiği dönemin ardından Medipol Başakşehir'de uzun süre Abdullah Avcı'nın öğrencisi olarak görev yapan Edin Visca yeniden eski hocasıyla bir araya gelecek. İkili, Süper Lig'in ilk devresinin son haftasında oynanan Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde de samimi görüntüler vermişti.

Trabzonspor’a gitmesi bekleniyordu: Edin Visca transferinde sürpriz gelişme İsmi Trabzonspor’la anılan hatta anlaşmaya varıldığı ve resmiyete dökülmeye beklenen Edin Visca transferinde sürpriz gelişme. Boşnak yıldızın menajeri Nedin Hrapovic, yaptığı açıklama ile herkesi ters köşe yaptı. Hrapovic yaptığı açıklamada, "Başka takımlarla görüşüyoruz" açıklaması geldi. Yapılan açıklamayla kafalarda soru işareti oluştu.

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Visca, Trabzonspor yolunda Başakşehir'in Bosnalı futbolcusu Visca'nın transferinde soa gelen Trabzonspor'un, İstanbul ekibiyle yüksek oranda anlaştığı öğrenildi.