Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray efsanelerinden Fatih Terim dördüncü defa geldiği teknik direktörlük dönemi sona erdi. Sezon başında büyük umutlarla geleceğin takımını kurmak için Burak Elmas ile kol kola yola çıkan, Avrupa son 16’ya kalan ancak ligde lider Trabzon’un tam 22 puan gerisinde düşen sarı kırmızılılarda iç sahada alınan Giresunspor mağlubiyeti ayrılık sürecini hızlandırdı. Her ne kadar Fatih Terim sonuna kadar pes etmeyeceğini ve mücadeleye devam edeceğini söylese de dün yapılan zirveden ayrılık kararı çıktı.

“Hayırlısı olsun” dedi

Statta dün yapılan acil kodlu yönetim kurulu toplantısı öncesi Terim ile yüz yüze görüşen Burak Elmas, ayrılık haberini tecrübeli teknik adama bildirdi. Sadece 10 dakika süren konuşmada Terim haberi “Hayırlısı olsun” diyerek karşıladı. Roger Schmidt, Okan Buruk, Bülent Korkmaz gibi isimler gündeme gelse de yapılan yönetim kurulu toplantısında Galatasaray’ın yeni hocası olarak geçtiğimiz günlerde Işıtan Gün’ün görüştüğü ve Terim’in yardımcısı olması için anlaşma sağladığı Domenec Torrent olarak belirlendi.

YARDIMCI OLACAKTI...

Torrent geliyor! Bugün İstanbul’da

Galatasaray, Domenec Torrent’i takımın başına getiriyor. 59 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar opsiyonlu anlaşma sağlayan yönetim, İspanyol çalıştırıcının başarılı bulunması hâlinde sözleşmesini uzatacak. Torrent’in bugün İstanbul’da olması bekleniyor. Kariyerinin büyük kısmını Guardiola’nın yardımcısı olarak geçiren Torrent, Barcelona, Bayern Münih ve M. City’de yaptığı ikinci hocalık görevlerinin ardından 2018’de New York City’nin başına geçti. Amerika’da 60 maçta 1,68 puanda kalınca Flamengo’ya gitti. Burada da 26 maça çıkan Torrent, 9 Kasım 2020’den beri boşta.

BURAK ELMAS: KARŞILIKLI KARAR VERDİK

Faydalanmaya devam

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Terim’in ayrılığıyla ilgili özetle şu açıklamayı yaptı: Mazbatayı almadan çağrı yaptığımız ve sözleşmenin içeriğini sormayan ve taşın altına elini koyan Sevgili Fatih Terim Hoca’mızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere görevine devam etmeyecektir. Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Hoca’mıza camiamız adına hizmetleri için teşekkür ederiz.

YÖNETİCİLERDEN REST

Ya Terim ya da biz

Yönetim içinde Fatih Terim’i istemeyen üyelerin olduğu uzun süredir gündemdeydi. Başkan Burak Elmas ise sık sık gençlik projesine inandığını ve Fatih Hoca ile yola devam edileceğini dile getirmişti. Ancak Giresun maçı sonrası Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Işıtan Gün’ün Terim’in görevine devam etmesi durumunda istifa resti çektikleri ve Elmas’ın da daha fazla direnemeyip bu kararı aldığı konuşuluyor.

EPÖZDEMİR BOMBALADI

Küçük adamlar!

G.Saray'dan istifa eden eski yönetici Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz..." paylaşımında bulundu. Mesaj Başkan Elmas'a yönelik yorumları yapıldı. Hatırlanacağı gibi Terim takımı gençleştirme projesi için üç yıl istemişti.

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