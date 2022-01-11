Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe taraftarı dün bir kahır daha yaşadı. Adana Demirspor önünde ortaya konan futbol ve alınan mağlubiyet zaten gergin olan sarı lacivertli taraftarları iyice çileden çıkardı. Takım 2-1 geri düştükten sonra tribünler ligin ilk yarısının son maçlarında olduğu gibi protestolara başladı. Kadıköy'de bir kere daha, "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa" tezahüratları yapılırken taraftarlar, "Söylesene Başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin!" şeklinde bağırdı.

Oyunculara ıslık

Koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından Adana Demirspor maçını tribünden takip eden Ali Koç, hemen önünde yapılan tezahüratlara 'alkış yaparak' tepki gösterdi. Başkan'ın bu hareketi taraftarları daha da gerdi. Kadıköy'de futbolculara da tepki büyüktü. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede 2-1 yenik duruma düşen takımlarından bazı oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, oyuna giren Mesut Özil'i ise alkışlarla karşıladı.

İÇİMİZDEKİ NORVEÇLİLER!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç dünkü maç öncesi yeni teknik adam konusunda konuşurken, "1-2 haftalık süreçte hocamız belli olabilir. Hedefimiz kimsenin sorgulamayacağı hoca ise hemen olmuyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor" dedi.

Vural'ı severim

Koç, Yılmaz Vural'la ilgili soruya, "Yılmaz Hoca'yı çok severim çok iyi bir Fenerbahçe’lidir" karşılığını verirken, "Sosyal medyada benim gitmem için hashtag açanları araştırdık, % 49.7'si Norveç'te çıktı.... Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'Yİ REDDETMEM

Bilic: Hazırım

F.Bahçe'yle adı anılan Slaven Bilic yaptığı açıklamada, "Kendimi biliyorum ve F.Bahçe'den gelecek teklife nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Gerçekçi olalım Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek kolay değil. Bunu reddedemem. Fenerbahçe gibi bir kulüpten size her gün teklif gelmez" açıklaması yaptı.

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalmanın kendileri için de hayal kırıklığı olduğunu söyleyerek, yeni hoca adaylarıyla görüştüklerini belirtti.