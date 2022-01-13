Türkiye Gazetesi

30 milyon pound karşılığında İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, İngiltere basınına önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, İngiliz futboluna karşı her zaman ayrı bir sevgisinin olduğunu söyleyerek hayalinin her zaman Premier Lig’den bir takım sahibi olmak olduğunu söyledi.

“AMACIMIZI İLK 6’YA OYNAMAK”

Ilıcalı, hedeflerinin Premier Lig’e çıkarak kalıcı olmak olduğunu belirterek, “Başarının bir yılda geleceğini söyleyemem ama gelecek sezondan itibaren yüksek bir konsantrasyonla Premier Lig'e yükseleceğimizi düşünüyorum. İlk hedefimiz bu. Premier Lig'e çıkarsak düşmeye aday takımlardan olmayacağız. Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Leicester'ın geçtiğimiz yıllardaki performansını takdir ediyorum. Bir sonraki Leicester City olmaya adayız. Hull City olarak kupalar kazanma potansiyeline sahibiz.” açıklamasında bulundu.

“DOĞRU TRANSFERLER YAPACAĞIZ”

Amacının para kazanmak olmadığını, hedefinin başarılı olmak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, “Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız. Taraftarlar kulübün önemli bir parçası. Taraftarları da oyuna dahil edecek, futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kuruyorum. Bu planı şimdilik saklı tutmak isterim.” değerlendirmesinde bulundu.

“BU DAHA BİR BAŞLANGIÇ”

Hull City satın alarak Türkiye ve İngiltere arasındaki bağları güçlendirdiğini söyleyen Ilıcalı, “Hull City taraftarlarının güzel ülkemde, Türkiye'de tatil yapabilecekleri planlar yapıyoruz. Türkiye'deki insanlar futbol hastası, İngiltere futbolunu da çok seviyorlar. Benim satın almam sonrasında Hull City'ye de büyük bir ilgi oluşmuş durumda. Bunlar daha başlangıç. İleride torunlarımıza Hull City ile Türkler arasındaki bu bağı gururla anlatacağız." dedi.

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