Türkiye Gazetesi

Artan koronavirüs vakaları, spor camiasını da vurdu. Art arda gelen pozitif vaka haberlerine bir yenisi de Trabzonspor camiasından eklendi. Takımdaki iki futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

SİVAS MAÇI ÖNCESİ BEKLENMEDİK AKSİLİK

Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, 2 oyuncunun COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin COVID-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" sözleri yer aldı.

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Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da 6 pozitif Galatasaray kadın voleybol takımında 5'i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı.