Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da duraklama gittikçe daha görünür hâle geliyor. Puan farkı aldatıcı. Başakşehir beraberliği sonrası zorlukla alınan tek farklı Yeni Malatya galibiyeti, Sivas ve Giresun beraberliği... Puan farkı geliyorum diyen tehlikeyi nötrlüyor, yapılan ara transferler takımdaki düşüşü gözlerden örtüyor. Dün Abdullah Avcı ve Hamsik tribünde, Nwakaeme karantinadaydı, Djaniny revirdeydi! İzafi (göreceli) olarak takımın yarısı yoktu. Hamsik'le çift ön libero gibi görünen Fırtına, Slovak yıldızla maçlarda aslında önde bir kişi önde oynuyordu.

ÖMÜR DE ÇIKINCA

Dün Berat ve Dorukhan'ın üçüncü bölgeye katkısı sıfıra yakın seviyelerde seyrederken Ömür'ün ilk yarıdaki sakatlığı olumsuzluklara tuz biber ekti. Nwakaeme'nin 7, Hamsik'in 4 asistle oynadığını söylersek, Cornelius'un kaç top alabildiğini tahmin etmek zor olmaz, aldığını da attı zaten. Beşli ikinci bölgeyle takımını sahaya yayan Hakan Keleş, bu hattını defansına da yakın kurunca bordo mavililer pozisyonu mumla aradı. Çotanaklar, Diabete ve Sergio'nun dikine koşularıyla güçlü rakibini salladı.

CİMBOM CAN DERDİNDE

Umut Nayir'in usta işi dokunuşuyla öne de geçen Giresunspor'un üstüne yüklenen bordo mavililer yakaladığı net fırsat sayısını artırdı. Peres'in ortasında Cornelius yine kurtarıcı olarak sahne aldı ve 11. golünü attı. Ardından lider baskısını bunaltıcı noktalara taşıyıp penaltı bulsa da, Okan Kocuk kalesinde devleşti. Hem de Bakasetas'ın tekrarlanan iki vuruşunda da. Trabzonspor pazar günü İstanbul'da can derdindeki G.Saray'a misafir olacak. Avcı'nın takımına enerji verecek nasıl bir değişime veya dönüşüme (sistem, mevki) gideceği şimdi merak konusu.

LİGİN EN ÇOK PENALTI KURTARAN KALECİSİ

Galatasaray Muslera'dan sonra kalesinde yokları oynayıp düşme hattına yaklaştı ama Giresun'a kiraya verdiği Okan Kocuk takımını sırtlıyor. Dün Bakasetas'ın iki penaltısını çıkaran başarılı eldiven parmak ısırtırken istatistikleriyle de tapusuna sahip sarı kırmızılı kulübe yine pişmanlıklar yaşattı. Kocuk, 2014/15'ten bu yana (Beto ve Harun Tekin'le birlikte) bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran (4) kaleciler arasına girdi. 26 yaşındaki kaleci, ligde kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtarırken dün akşam da Trabzonspor'un kaleyi bulan sekiz şutunda gole izin vermedi.

PENALTILARI ANLATTI: İKİNCİDE ORTAYA VURMAZDI

Gecenin adamı Okun Kocuk, "Çok iyi oynadık. Belki 3 puanı bile hak ettik. Penaltı olduğunda üzüldüm. Bakasetas, Trabzonspor'un en iyi duran top kullanan oyuncusu. İlkinde son ana kadar bekledim, ortaya vurdu ve çıkardım. İkincisinde ortaya vurmayacağını düşündüm ve diğer tarafa atladım, çıkardım" sözlerini kullandı.

CORNELIUS: 60 DAKİKA BOŞA GİTTİ

Trabzon'un tek golünü atan Cornelius maçı değerlendirirken, “60 dakika bizim için boşa harcanmış oldu. Ama son 30 dakikayı çok iyi geçirdik. Biraz kendimizi verdiğinizde çok iyi pozisyonlar yakaladık. Gol atmak için topun ceza sahasına gelmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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