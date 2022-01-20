Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı’nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamladığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu.

İLK MAÇINDA GALİBİYET

11 yıldır Hull City takımının sahibi olan Allam Ailesi’nin devri bitti. 11 yıl aradan sonra takım üzerindeki tam ve tek yetkili konumuna geçen Acun Ilıcalı, yeni takımının ilk maçını tribünden takip etti. Hull City, karşılaşmayı 2-0 kazanarak yüzleri güldürdü.

Hull City'nin Acun Ilıcalı sonrasında ilk maçında galibiyete uzanması İngiltere basınında geniş yer buldu. Ada basını, Ilıcalı döneminin hemen etkisini gösterdiği yönünde yorumlarda bulundu.

İNGİLTERE BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Takımıyla ilk galibiyeti alan Acun Ilıcalı, Ada basının gündemine oturdu. Ilıcalı’ya manşetlerde yer verilirken, övgüler yağdırıldı.

Gazetelerdeki haberler;

Hull Daily Mail: Türk Lokumu! Hull City için bir devrin sonu. Medya imparatoru Acun Ilıcalı, devir - teslim işlemlerini tamamladı. Güzel bir yolculuğun başlangıcı. Acun Ilıcalı, Kaplanlar'ı satın alarak bir hayalini daha gerçekleştirdi.

Daily Mail: Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alarak Allam Ailesi'nin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık saltanatını noktaladı. The Guardian: Hull City'nin Blackburn Rovers'ı devirdiği büyük günde Acun Ilıcalı hayalini kurduğu satın almayı resmileştirdi. Türk televizyoncu, federasyondan onay aldı. Ilıcalı, 'güzel yolculuğuna' 2-0'lık Blackburn galibiyetiyle başladı.

BBC: Championship takımı Hull City, Türk menşeli Acun Medya tarafından satın alındı. Devir teslim işlemi İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandı ve Acun'un başa geçmesi etkisini hemen gösterdi.

Mirror: Türk Simon Cowell, Championship ekiplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerini tamamladı.. Kaplanlar'ın artık yeni bir sahibi var; Acun Ilıcalı. Birçok taraftar, Allam Ailesi'nin tutucu hanedanlığının son bulmasından dolayı mutlu.

“EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

İmzalar atıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı’nın yeni lakabı belli oldu: İngilizler artık böyle sesleniyor İngiltere ekiplerinden Hull City’i satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gerçekleşen satış işlemlerinin ardından şehirde adeta kahraman gibi karşılandı. Acun Ilıcalı’yı sevinç gösterisine boğan İngilizler, kulübün yeni patronu Ilıcalı’ya nasıl sesleneceklerini şimdiden belirlemiş durumdular.

Acun Ilıcalı’nın Hull City'yi kaç paraya aldığı ortaya çıktı Türk televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı’nın İngiliz takımı Hull City’i ne kadara satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre devir sözleşmesinin imzalanmasını bekleniyor.

Acun Ilıcalı'nın kızları kaza yaptı, araçları ormanlık alana savruldu TV 8'in sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi. Kartalkaya'ya tatile giden Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu araç ormanlık alana savruldu. Ilıcalı'nın kızları yara almadan kurtuldu