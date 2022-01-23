İngiltere Premier Lig'inde Londra derbisinin kazananı Chelsea oldu. Bir maç fazlasıyla 3. sıradaki Chelsea, 3 maç eksiğiyle haftaya 5. sırada başlayan Tottenham'ı ağırladı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Chelsea, Ziyech'in 47 ve Thiago Silva'nın 55. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı. Tottenham'ın, Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, 36 puanda kalan Tottenham 7. sıraya geriledi.
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Londra derbisinin kazananı Chelsea oldu
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde Chelsea, Tottenham'ı 2-0 yendi. Chelsea puanını 47'ye çıkarırken, 36 puanda kalan Tottenham 7. sıraya geriledi.
İngiltere Premier Lig'inde Londra derbisinin kazananı Chelsea oldu. Bir maç fazlasıyla 3. sıradaki Chelsea, 3 maç eksiğiyle haftaya 5. sırada başlayan Tottenham'ı ağırladı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Chelsea, Ziyech'in 47 ve Thiago Silva'nın 55. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı. Tottenham'ın, Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, 36 puanda kalan Tottenham 7. sıraya geriledi.
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