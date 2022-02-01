Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bafetimbi Gomis… Attığı gollerle, Galatasaray’ı coşturan, ‘Aslan’ sevinciyle taraftarın gönlünde taht kuran bir yıldız olarak hafızalara kazındı hep… 2017-2018 sezonunda 29 golle gol kralı olurken sarı kırmızılı takım da şampiyonluk ipini en önde göğüslemişti. Bu başarıda aslan payı Gomis’indi. Golcü oyuncu da 3,350 milyon avroluk ücretine 500 bin avro zam istemişti. Yönetim ise hem bu parayı vermemek hem de üzerinden para kazanmak için 4,5 milyon avroya el-Hilâl’e göndermişti onu…

Para kazanalım derken

Yönetim, Gomis’in yerini doldurmak için bugüne kadar tam dokuz santrfor transfer etti. Bu oyunculara da 50 milyon avroya yakın para harcadı geride kalan 3,5 yılda. Galatasaray, bir sezonda 29 gole ulaşan Gomis’in yerine transfer ettiği 9 futbolcudan 3,5 sezonda 69 gol katkısı aldı. Sarı kırmızılılarda bu süreçte Diagne 18, Falcao 15, Eren Derdiyok ve Âdem Büyük yedişer, Andone iki, Mitroglou bir, Mustafa Muhammed 13, Halil Dervişoğlu da altı defa fileleri havalandırdı.

Yeri dolmadı

Bir başka deyişle dokuz santrfor üç buçuk sezonda, Gomis’in bir sezonda attığı golün iki katından biraz fazlasına imza atabildi. Diagne, 18 golün 9’unu penaltıdan kaydetti. Sahada kaldığı maçlardan çok kaçırdığı maç sayısıyla gündeme gelen Falcao ile Andone hayal kırıklıklarıyla veda etti. Halil iki defa kiralanırken Zamalek’ten tapusu alınan Mustafa bu sezon beklentileri karşılayabilmiş değil. Şimdi Gomis, yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya geliyor, hem de 36 yaşına basmışken…

FIORENTINA İLE ANLAŞTILAR

İtalyan basını, Galatasaray’ın Erick Pulgar’ın satın alma opsiyonlu olarak kiralanması için Fiorentina ile anlaşmaya vardığını yazdı. Orta saha oyuncu 2019’da 12,3 milyon avro bonservis bedeliyle Fiorentina’ya gitmişti. Şilili 28 yaşındaki oyuncu Mor Menekşelerde 8 maçta 441 dakika süre aldı.

Aleyna Tilki paylaştı, Gomis'ten cevap gecikmedi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem eski futbolcusu Bafetimbi Gomis. Sarı kırmızılılar ile anlaşmaya vardığı konuşulan Gomis'in sosyal medya paylaşımları çok konuşulurken, sanatçı Aleyna Tilki'ye verdiği cevap da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gomis yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis’i renklerine bağladı. Fransız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak. 10 gol atarsa mukavele imzalanacak.