Türkiye Gazetesi

Fransa’da Cengiz Ünder fırtınası esmeye devam ediyor. Ligue 1’de Marsilya sahasında Angers’i konuk etti. Kritik maçta 2-0 geriye düşen Marsilya, 3 puanı almayı bildi. Maçta milli futbolcu Cengiz Ünder’in golü ise maça damga vurdu.

2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Marsilya konuk ettiği Angers karşısında 2-0 geriye düştü. Marsilya ise dakika 21’de skoru 2-2 getirmeyi başardı.

ATTIĞI GOLLE MAÇA DAMGA VURDU

64’üncü dakikada oyuna giren Cengiz Ünder, Milik’in 70’inci dakikada attığı golün asistini yaptı. Milli futbolcumuz 85’te attığı enfes golle son sözü söyledi.

Attığı golle taraftar çılgına döndü.

TARAFTARLAR AYAKTA ALKIŞLADI

Ceza sahası dışında savunmada seken topa gelişine ayak içi vuran Ünder, meşin yuvarlığı kaleye adeta füze gibi gönderdi. Attığı golün ardından ellerini kaldırarak taraftara bakan Cengiz, taraftarın sevincine boğuldu.