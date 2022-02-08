Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, devre arası transfer döneminin son saatlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland’da forma giyen 26 yaşındaki orta saha Awer Mabil’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Kasımpaşa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Danimarka ekiplerinden FC Midtjylland takımının oyuncusu Awer Mabil, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer verildi.



Mabil, Midtjylland formasıyla 142 resmi müsabakada 21 kez rakip fileleri havalandırdı.

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