Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim dünya gündeminden düşmezken, Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’dan çarpıcı bir hamle geldi. Rumen hoca, Antalya’da kampta olan futbolcularını Ukrayna’ya götürmeme kararı aldı.

2 HAFTADIR ANTALYA KAMPINDALAR

NTV’de yer alan habere göre, Ukrayna Premier Ligi'nde yer alan Dinamo Kiev, devre arasındaki kamp için Antalya’ya gelmişti. 2 haftadır Antalya’da olan ekip, Ukrayna'ya dönüp birkaç gün ara verdikten sonra ikinci kampını yapacaktı.

UKRAYNA’YA GERİ DÖNMEYECEKLER

Mircea Lucescu, savaş olasılığının artmasıyla birlikte takımının Antalya’da kalmasına karar verdi. Birkaç günlüğüne ülkesi Romanya’ya giden deneyimli hoca, tekrardan Antalya’ya dönecek. Dinamo Kiev ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmayacak.

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