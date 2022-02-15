Türkiye Gazetesi

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup’ta Beykozspor ile Maltepespor karşı kaşıya geldi. Karşılaşmada futbol sahalarında ender rastlanacak bir olay yaşandı. O anlar herkesi hayrete düşürürken, hakemin verdiği karar gündem oldu.

KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Karşılaşmanın 68’inci dakikasında orta sahadan atılan pasta Beykoz savunmasını çizgi halinde yakalayan Maltespor’lu futbolcu, kendisini karşılayan kalecinin yanında topu filelerle buluşturmak istedi.

SAHAYA ATLAYARAK GOLE ENGEL OLDU

Vuruşunu yapan Maltepespor’lu futbolcu kalecinin yanından topu filelere gönderirken, kale yanında duran top toplayıcı çocuklardan biri, sahaya girip çizgi önünde topu tuttu.

Sahaya atlayarak gole engel oldu.

HAKEM GOLÜ VERMEDİ

Yaşanan ilginç anların ardından maçın hakemi diğer hakemlerle konuşarak topu Beykoz kalecisinin önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar aldı. Karşılaşmayı Maltepespor 1-0 kazandı.

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