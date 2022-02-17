Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş maçı sonrası soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik hakaretler etti. Bu davranışı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK, Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasının yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 13 bin lira ceza verilmesine hükmetti.

Kurul ayrıca Sancak'ın maç sonundaki açıklamalarıyla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verdi.

Adana Demirspor Kulübü, merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçesiyle 25 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 96 bin lira ceza aldı. Bazı tribünlerde bulunan taraftarların müsabakalara girişi 1 maç, 110 bloka giriş yapanların ise 2 maçlığına elektronik biletlerinin bloke edildi

Kurul, Atakaş Hatayspor'a taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin lira, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca, flaş röportajlarının 30 dakika içinde tamamlanmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'nün toplam 182 bin lira ceza aldı.

Ahmet Nur Çebi Murat Sancak’a ateş püskürdü! Şov yapmayı bıraksın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının ardından şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Beşiktaş’ı hedef alarak yaptığı açıklamalara, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den sert tepki geldi. Başkan Çebi, Sancak’ın iddiaları hakkında, "Başkan şov yapmasın" dedi.

Murat Sancak: Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kendisini desteklemek üzere kaldığı otelin önünde toplanan taraftarlara, "Bazı kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek" açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak PFDK’ye sevk edildi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.