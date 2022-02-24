Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında savaş başlamış durumda. Sabah saatlerinde Ukrayna’ya karşı saldırılarını başlatan Rusya, ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede bulunan vatandaşlar ülkeyi terk etmeye çalışırken, dünyada gergin bekleyiş devam ediyor.

SPOR FAALİYETLERİNE 30 GÜN ARA VERİLDİ

Ülkede yaşanan savaş sporu da ciddi anlamda etkilerken, Ukraynalı kulüp ve futbolculardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öte yandan Ukrayna'daki spor faaliyetleri 30 gün süreyle askıya alındı.

“ROMANYA’YA DÖNMEYECEĞİM, KORKAK DEĞİLİM”

Dinamo Kiev'in Romanyalı teknik direktörü Mircea Lucescu da Rusya’nın askeri operasyonlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Moskova yönetimini eleştiren Lucescu, "Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim.” açıklamasında bulundu.

“APTALLARIN BAŞLATTIĞI SAVAŞ”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sert bir şekilde eleştiren Lucescu, “Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim." ifadelerini kullandı.

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