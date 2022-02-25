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UEFA Şampiyonlar Ligi finali Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak
25.02.2022 - 12:47 | Son Güncelleme: 25.02.2022 - 13:02
Türkiye Gazetesi
UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final maçı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.
Etiketler : UEFA,Şampiyonlar ligi,futbol,Rusya,Ukrayna,
829479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/829479.aspx
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