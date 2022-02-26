Türkiye Gazetesi

Ukrayna’ya karşı işgaline devam eden Rusya, tüm dünyadan tepki görmeye devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e kadar ilerleyen Rus güçleri birçok sivilin ölümüne neden oldu. Yaşanan acı olayların ardından spor dünyasından üst üste tepkiler gelmeye başladı. Futbolcularla birlikte kulüplerde tepkilerini açık bir şekilde gösteriyor.

İNGİLİZ DEVİNDEN RUSYA’YA SERT CEVAP

Rusya’nın acımasız işgalinden sonra İngiliz devi Manchester United bu duruma tepki gösterdi. Daha öncesinde Schalke 04'ten net bir hamle gelmişti. Şimdi ise Manchester United da harekete geçerek Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi konumunda bulunan Aeroflot'la olan sözleşmesini feshetti. İngiliz devinin bu hamlesi sosyal medyada alkış topaldı. Putin’in ise spor dünyasından gelen bu tepkiler karşısında şoka uğradığı öğrenildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili, Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in Rus lider Putin'e yakınlığından dolayı varlıklarına el konulması konusunda çağrıda bulundu. İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarında Abramovich'in Birleşik Krallık'a girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Polonya’dan çarpıcı Dünya Kupası kararı! Rusya ile maça çıkmayacağız Polonya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda Rusya ile maçlara çıkmayacağını açıkladı. Polonya takımının bu kararının ardından ünlü oyunculardan peş peşe destek açıklamaları geldi.

Rusya sivilleri vurdu: 5 katlı bina bombaların hedefi oldu Rusya'nın Ukrayna işgali 3 gündür aralıksız olarak devam ediyor. Rus ordusu ülkeyi ele geçirmek için şehri bombalamaya devam ederken Rusya, Kiev’de sivil halkın yaşadığı binayı füzeyle vurdu.

Gürcistan'da 'Rusya'ya' dev protesto: Binlerce kişi Ukrayna için toplandı Ukrayna işgaliyle dünya genelinde yaptırımların hedefi olan Rusya'ya bir tepki de komşu Gürcistan'dan geldi. Başkent Tiflis'te sokağa dökülen binlerce gösterici, Rus birliklerinin askeri müdahalesine tepki gösterip 'savaşı durdurun' çağrısı yaparak, Ukrayna'ya destek verdi.