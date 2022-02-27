Türkiye Gazetesi

Rusya'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, spor dünyasında da büyük tepkilere yol açtı. Birçok sporcu Putin'e tepkisini dile getirirken, Rus kulüplerinden ayrılan sporcular da oldu. UEFA, FIFA ve Formula 1 yönetimi Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.

Rusya'nın işgaline ilk tepki gösteren futbolculardan birisi ise Manchester City'de forma giyen Zinchenko olmuştu. İngiltere Premier Lig'de top koşturan Ukraynalı Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek" ifadesini kullanmıştı.



Manchester City'de forma giyen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko ile Evertonlı vatandaşı Vitaliy Mykolenko karşılaşma öncesi bir araya geldi.

"ONU VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke" değerlendirmesinde bulunmuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İngiltere Premier Lig'de dün akşam Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester Cityli futbolcular üzerinde Ukrayna bayrağı bulunan ve "Savaşa hayır" yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Stadın skor tabelasından da "Savaşı durdurun" mesajı paylaşıldı.

Manchester City'de forma giyen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko ile Evertonlı vatandaşı Vitaliy Mykolenko, ülkelerine destek verildiği sırada bir araya gelerek sarıldı. Yedek kulübesinde tribünlerin desteğini izleyen Zinchenko, gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşma, Manchester City'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Mircea Lucescu’dan Putin’e sert tepki: Umarım aptalların başlattığı savaş durur Rusya sabah saatlerinde Ukrayna’ya savaş ilan ederek saldırılarına başladı. Ukrayna’dan peş peşe patlama sesleri yükselirken, Dinamo Kiev’in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya’yı kınayarak "Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur" açıklamasında bulundu.