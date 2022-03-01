Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sonrası birçok sporcu sosyal medya hesaplarından tepkisini gösteriyor. Bu isimlerden biri de bir dönem Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı Mykola Morozyuk. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın durumunu anlatan Morozyuk, Türkiye'den yardım istedi.

"RUS TAKİPÇİLERİMDEN TEHDİT MESAJLARI ALMIŞTIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'den yardım isteyen Morozyuk, "Türkiye için zor zamanlar yaşanırken, Türk ordusuna ve tüm Türk halkına destek verme şansım olmuştu. O fotoğraf için Rus takipçilerimden tehdit ve hakaret içeren bir sürü mesaj almıştım! Ama ikinci vatanım olan Türkiye ve halkı için yaptığım, kalbimin derininden gelen bu eylemimden hep gurur duydum" dedi.



Mykola Morozyuk'un Instagram paylaşımı

"DİZLERİMİN ÜZERİNDE YALVARIYORUM"

Sözlerine devam eden Morozyuk, "Bugün vatanım Ukrayna'da savaş var! İnsanlar hür yaşadıkları bağımsız Ukrayna'mın topraklarında öldürülüyorlar. Roketler uçuşuyor, kadın ve çocuklar katlediliyor. Bütün bunlar şeytan olarak adlandırılan, Ukrayna halkını yok etmeyi amaçlayan tek bir adam istediği için oluyor. Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üzerinde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna'yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul’dan Erzurum’a, Ankara’dan Hatay’a, Antalya’dan Adana’ya, Sivas’tan memleketim Rize’ye... Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım. Ve inanıyorum ki, Türkiye mavi-sarı renklere bürünecek" paylaşımında bulundu.

Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusundan çıkan not herkesi duygulandırdı Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Türkiye'den yardım gitmeye devam ediyor. Bir Türk vatandaşı tarafından Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen kutunun içinde notta yazan ifadeler ise herkesi duygulandırdı.

Ukrayna'ya hangi ülkeler yardım gönderecek? Liste belli oldu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası birçok ülke Ruslara yönelik yaptırım kararı alırken, Zelenskiy'nin destek çağrısının ardından peş peşe askeri yardım açıklamaları da geldi. ABD 350 milyon dolarlık askeri yardım açıklarken, AB'nin de 500 milyon avro değerinde askeri yardım yapacağı belirtildi.