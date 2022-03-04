Türkiye Gazetesi

Donbas şehrinin kulübü olan Shakhtar Donetsk, savaştan kaçamadı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru kaçmak isteyen kulüp çalışanları, Rus askerlerinin saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği bir antrenör olay yerinde hayatını kaybetti.

“RUSYA UKRAYNALILARI ÖLDÜRÜYOR”

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, yaptığı açıklama ile ölüm haberini doğruları. Rus askerlerinin saldırılarına uğradıklarını belirten Palkin, "Bir çalışanımız dün hayatını kaybetti. Kendisi altyapıda antrenördü. Bir Rus mermisi ona isabet etti ve öldü. Rusya Ukraynalıları öldürüyor. Bu çılgınlığı durdurun, susmayın, konuşun. Aksi takdirde, bu sizin yenilginiz olacaktır. Tüm gelecek nesiller tarafından hatırlanacak bir yenilgi. Dünya tarihinden silinemeyecek bir yenilgi. Ve her biriniz işlenen suçların suçunu ve sorumluluğunu taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

İKİ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rus saldırılarından dolayı bu hafta iki profesyonel futbolcu hayatını kaybetti. Karpaty Lviv futbolcusu 21 yaşındaki Vitalii Sapylo, Kiev yakınlarındaki çatışmada, FC Gostomel forması giyen 25 yaşındaki Dmytro Martynenko bombardımanda hayatını kaybetti.

Shakhtar'a ait bombalanan tesis;

Erol Bulut’un ‘karaktersiz’ dediği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! Türkiye Kupası çeyrek final turunda Alanyaspor ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Gaziantep FK takımının teknik direktörü Erol Bulut, maç sonunda adeta ateş püskürdü. Alınan mağlubiyetten dolayı takımca üzgün olduklarını belirten ve isim vermeden bir oyuncuyu eleştiren Bulut, "Maçlar kazanılır ama karakteriniz her zaman aynı kalır. O arkadaşın biraz oturup düşünmesi lazım. Bugün de karaktersizliğini gösterdi herkese. Ben onun ismini bile anmak istemiyorum burada." açıklamasında bulunmuştu. Erol Bulut’un bahsettiği futbolcunun kim olduğu da ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı devreye girdi! Fenerbahçe ve Hull City hazırlık maçı oynayacak Peş peşe aldığı mağlubiyetlerle kötü günler geçiren Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istediği iddia edildi. Henüz Fenerbahçe tarafından bir açıklama gelmezken, Acun Ilıcalı’nın devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe Opet doğrudan yarı finalde Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesiyle birlikte Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi.