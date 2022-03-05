Türkiye Gazetesi

Rusya’ya spor dünyasından tepkiler çığ gibi yağarken, MMA dövüşçüsü Ihor Potieria’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşgale karşı sessiz kalan ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'u sert bir şekilde eleştiren Potieria, adeta ateş püskürdü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ukraynalı dövüşçü Potieria, "Milyonlarca kişi seni izledi, seni idol edindi. Birçok dövüş sanatları salonunda örnek olarak gösterildin. Kariyerine Ukrayna'da başladın. Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın. Ve şimdi sessizsin..." ifadelerini kullandı.

Türk iş adamı Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar için masaya oturuldu Türkiye’nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri ve iş adamı Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için harekete geçti. Rus milyarder Roman Abramovich'le görüşmelere başlayan Bayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Muhsin Bayrak yaptığı açıklamada, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı devreye girdi! Fenerbahçe ve Hull City hazırlık maçı oynayacak Peş peşe aldığı mağlubiyetlerle kötü günler geçiren Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istediği iddia edildi. Henüz Fenerbahçe tarafından bir açıklama gelmezken, Acun Ilıcalı’nın devreye girdiği belirtildi.