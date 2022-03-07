Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından dünyadan art arda tepki görüp, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı. Rus sporcular da bu kapsamda uluslalarası müsabakalarda ülkeleri adına yarışamayacakları sebebiyle bağımsız olarak katılmaya başladı. Bunlardan biri de Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine Rus sporcu Ivan Kulyak oldu. Fakat Kulyak, bağımsız olmadığını kıyafetinin üzerindeki 'Z' sembolüyle ortaya koyarak tepki topladı.

Ukraynalı sporcu Daniela Batrona.

3. OLAN UKRAYNALI SPORCU, RUSLARLA PODYUMA ÇIKMADI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkeler arasındaki gerilim spor alanlarına da sıçradı. 20 yaşındaki Rus jimnastikçi Ivan Kulyak, Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine ‘Z’ harfinin yazılı olduğu mayo ile çıktı. Rus sporcunun bu hareketi tepkiye neden oldu. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kulyak'a disiplin davası açmaya karar verdi. Aynı turnuvada yarışan Ukraynalı 15 yaşındaki Daniela Batrona kendi yaş kategorisinde 3'ncü oldu. Ödül törenine Ukraynalı sporcu Batrona katılmak istemedi. Ruslarla aynı podyumda olmak istemediğini söyleyen Batrona'ya sadece kendisinin bulunduğu podyumda madalyası takdim edildi.

Rus sporcular, daha önce getirilen yasak nedeniyle turnuvada ülkelerini bağımsız sporcu olarak temsil etti. Rus Viktorya Listunova birinci, Mariya Minaeva ise ikinci oldu.

RUSYA TANKLARINDAKİ Z VE V HARFLERİNİN ANLAMI NE?

Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.