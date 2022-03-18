Türkiye Gazetesi

2017 yılında yapımına başlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale zaferinin 107. yıldönümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile açılacak. Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

NEFES KESEN GEÇİŞ

2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile 3 bin 563 metre uzunluğunda olan, 365 ve 680 metrelik viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprüde özel bir etkinlik yapıldı. Türkiye’nin milli sporcuları olan Kenan Sofuoğlu ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu köprüde nefes kesen bir geçişe imza attı.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLILARI

Milli Takımlar Kaptanı Kenansofuoğlu ve Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, özel bir şov yaptı. Sofuoğlu dünyanın en hızlı motorları arasında gösterilen Kawaski H2R'de, Razgatlıoğlu da Ferrari'nin şu ana kadar yapılmış olan en hızlı arabası SF90 ile geçiş yaptı. Milliler o anları 'Ecdada Saygı' ve 'Geleceğe Armağan' mesajlarıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden rüzgar gibi geçtiler.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına saatler kaldı! Erdoğan’dan duygusal paylaşım Dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün açılıyor. Dünyanın ender eserlerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü, kendine has özellikleriyle Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde açılacak. Açılıştan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin bir video mesaj paylaştı. Çanakkale türküsünün çaldığı videoda, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadeleri yer aldı.

1915 Çanakkale Köprüsü yılda 6 milyar TL tasarruf sağlayacak Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk tasarruf sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor... Yolculuk 6 dakikaya düşecek ‘Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü’ için son hazırlıklar yapılıyor. Yarın açılacak köprü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi altı dakikaya inecek.