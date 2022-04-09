Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Maç ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Böylelikle Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
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Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig bir hafta kaydırıldı TFF, hafta sonu beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının 1 hafta kaydırıldığını açıkladı
Galatasaray’da yaprak dökümü! Oğulcan Çağlayan TFF 1. Lig ekibine gönderildi Fatih Terim’in özellikle isteyip transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, Galatasaray’dan gönderildi. Transfer sürecinde problemler yaşayan Galatasaray, Oğulcan Çağlayan’ı TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a gönderdi.
Adanaspor transfer bombasını patlattı! İki dünya yıldızı TFF 1. Lig’e geliyor TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, iki yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Adanaspor’un Liverpool’un eski yıldız isimleri Jordon Ibe ile Daniel Sturridge'i renklerine bağlayacağı açıklandı.