Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi ile birlikte birçok Rus milyarder yaptırımlara maruz kaldı. Bu isimlerden birisi de Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich oldu. İngiltere'de adı 'yasaklılar listesi'nde yer alan Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkardığını açıkladı.

CHELSEA'YE BAZI YASAKLAR GETİRİLDİ

Abramovich her ne kadar Chelsea'yi satışa çıkardığını açıklasa da kulübün el değiştirmesi konusunda henüz anlaşmaya varılmadı. Bu süreçte Premier Lig temsilcisine bazı yasaklar getirildi. Lig'in bankası Barclaysi, Chelsea'nin işlemlerini durdurdu. Ayrıca kulübe transfer yasağı verilirken sözleşmesi sona eren futbolcularla da kontrat yenileme izni verilmedi.

GÖZTEPE İDDİALARI YALANLADI

Chelsea'yi elden çıkarmaya çalışan Roman Abramovich, bir yandan da yeni kulüp satın alma arayışına girdi. Rus oligarkın sık sık Göztepe'yi alacağı yönünde haberler çıktı ancak Göztepe yöneticileri iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

HEDEF VALENCIA

İngiliz basınından Mirror ise Abramovich'in alacağı takımı açıkladı. Habere göre Roman Abramovich, İspanya'dan Valencia'yı almak istiyor.

Valencia'da Singapurlu iş adamı Peter Lim'in, kulübü Abramovich'e satmaya hazır olduğu konuşuluyor. Abramovich'le birlikte kulübe bir teklifin daha geldiği belirtilirken, Chelsea'nin yeni sahibi de yüksek ihtimalle Ricketts ailesi olacak.

Göztepe'den Abramoviç iddialarına cevap: Alakası yok! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaptırımların hedefi olan Rus oligark Abramovic, sahip olduğu İngiliz kulübü Chelsea'deki haklarından da vazgeçmek zorunda kalmıştı. Radarını Türkiye'ye çeviren Abramovic'in Göztepe'yi satın aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fakat kısa süre sonra Göztepe'den yapılan açıklamayla söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.