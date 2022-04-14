Türkiye Gazetesi

HEYECAN DORUKTA

İlk dört günde genel ferdi klasmanda Turkuaz Mayo sahiplerinin değişmesi, tırmanış etabında Drone Hopprer –Androni Takımı’ndan Eduardo Sepulveda’nın birinciliği ele geçirmesi ile gözler etabın startı ile birlikte ona çevrildi. Zira Turkuaz Mayo’nun daimi sahibi olabilme adına büyük bir çekişme yeniden başladı. Sepulveda, ikinci Israel-Premier Tech Takımı’ndan Patrick Bevin ile ikinci arasındaki 14 saniye, etabın seyri açısından çok önemliydi. Üçüncü sırada bulunan Alpecin Fenix Takımı’ndan Tristan Jan Vine’in birinci ile arasındaki zaman farkı ise 25 saniye.

MUSTAFA SAYAR’IN BAŞARISI

Tırmanış etabında gösterdiği başarı ile 43’üncü sıradan Genel Ferdi Klasmanda ilk 10’un içine girme başarısı gösteren Sakarya Takımı’nın sporcusu Mustafa Sayar etaba 9’uncu sırada başladı.

QUINTANA SONUNDA PES ETTİ

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour Of Türkiye) favori isimlerinden Arkea Samsic Takımı’nın ünlü pedalı Nairo Quintana peş peşe yaşadığı şansızlıklar yüzünden Manisa-Ayvalık etabının startına gelmedi ve sporcunun yarıştan çekildiği açıklandı.

ORGANİZASYONA TAM NOT

Bodrum’dan başlayıp, Ayvalık’a gelene kadar gerek sporcuların, gerek kafile başkanları ve yöneticilerin, gerekse medya mensuplarının konakladığı oteller dört dörtlüktü. Yabancı konuklar her defasında Başkan Emin Müftüoğlu’na teşekkürlerini ilettiler ve UCI adına Tur’da bulunan UCI (Dünya Bisiklet Birliği) Komiserler Kurulu Başkanı Luc Herpelinck bunu organizasyonun mükemmelliği adına raporuna yazacağını bildirdi. Bunlar şu anlama geliyordu; ileride Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’u yeniden World Tour kategorisine (Bisiklette Şampiyonlar Lig’ine verilen ad) alınabileceğini gösteriyordu. Tur’da ayrıca toplamda 5 UCI komiseri daha görev yapıyor.

NÖTRÖLİZE STARTIN ARDINDAN GERÇEK STARTLA YARIŞ BAŞLADI

İzmir Valisi Yaşar Karadeniz ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun damalı bayrağı sallamasıyla 160 sporcu Tur’un en uzun etaplarından biri olan Manisa-Ayvalık için mücadeleye başladılar. Nötrölize startın ardından gerçek startla birlikte tempo hızlandı.

İLK ATAK ONUR BALKAN’DAN

Startın hemen ardından Sakarya Takımı’ndan Onur Balkan atakla birlikte ana grubun (Peloton) önünde pedal basmaya başladı. Ancak gidemedi. Keza Spor-Toto Takımı’ndan Burak Abay da bir kaçış denemesi yaptı ama muvaffak olamadı. 5. kilometre geçilirken pelotondan başka kaçış gözlenmedi. Parkurun başlarında hafif rüzgâr bisikletçileri etkileyen cinsten değildi.

PELOTON TOPLU İLERLİYOR

10’uncu kilometrede bir-iki ufak atak gözlendi ancak kaçış olmadı. 12. ve 17. kilometreyi peloton (Ana Grup) toplu geçti. Genel Ferdi Klasman birincisi Drone Hopper-Androni Giocattoli sporcusu Eduardo Sepulveda arkadaşları tarafından koruma altında ilerlemeye devam etti.

FERİTCAN’IN BİR ATAĞI VAR

36. kilometrede Spor-Toto Takımı’ndan Feritcan Şamlı ile birlikte Saris Rouvy Sauerlan Takımı’ndan Michiel Stockman atak yapıp kaçış grubu oluşturdu. Bu ikili pelotonun kaçışı fazla önemsemedikleri için önce arayı 1 dakika 45 saniye, sonrada 45.6.kilometre geçilirken 4 dakika 20 saniye kadar açtı.

TIRMANIŞ KAPISINI STOCKMAN GEÇTİ

54.5.Kilometrede Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Kırmızı Mayo’yu (Dağların Kralı) alabilme adına yapılan mücadeleye gözler çevrildi. Birinciliği Saris Rouvy Sauerland Takımı’ndan Michiel Stockman, ikinciliği Spor-Toto Takımı’ndan Feritcan Şamlı, üçüncülüğü de Sakarya Takımı’ndan Onur Balkan elde etti. Bu üç bisikletçinin de Kırmızı Mayo adına hiçbir iddiası bulunmuyordu. Zira dünkü etabın birincisi Eduardo Sepulveda büyük bir zaman farkıyla Kırmızı Mayo’yu alma adına büyük mesafe katetmişti. Kapı geçildikten sonra yeni zaman arkı 5 dakika 25 saniye olarak verildi. 85’inci kilometrede aynı zaman farkı ile katedildi. Bir süre sonra öndeki ikili iyice tempo düşürünce artık etabı gerektiği kadar forse ettiklerinden pelotonla (Ana Grup) birleştiler.

50 KİLOMETRE KALA İKİNCİ KAÇIŞ GRUBU

Düz parkurda ikinci kaçış finişe 50 kilometre kala gerçekleşti. Alpecin-Fenix Takımı’ndan Maurice Ballerstedt, Sakarya Takımı’ndan Elchin Asadov ve Batuhan Özgür, Saris Rouvy Sauerland Takımı’nın ikizleri Abram Stockman ve Michiel Stockman Peloton’dan (Ana Grup) koptu.

SPRİNT PRİMİNİ FERİTCAN ALDI

Mosso’nun sponsorluğundaki Sprint Primi (Yeşil Mayo) finişe 118 kilometre kala gerçekleşti. Spor-Toto Takımı’ndan Feritcan çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Saris Rouvy Sauerland Takımı’ndan Michiel Stockman, üçüncülüğü de etap birinciliği için çalışan Israel-Premier Tech Takımı’ndan Patrick Bevin elde etti.

BEYAZ MAYO KAPISINI BUTAHUN ÖZGÜR BİRİNCİ GEÇTİ

Tempo yine yüksekti. Shimano’nun sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Mayosu (Beyaz Mayo) mücadelesi klasmanı etkilemeyecek bir kapıydı. Sakarya Takımı’ndan Batuhan Özgür kapıyı ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği aynı takımdan Elchin Asadov aldı. Böyle tüm kapılar geçildi ve artık sporcular finişe odaklanmaya başladı. Son 700 metrede yaşanan büyük bir kaza grubu ikiye bölünce beklenen favoriler birinciliğe aday olamadı.

YARINKİ EDREMİT-ECEABAT ETABI 57. ALAY ŞEHİTLİĞİ ÖNÜNDE SONA ERECEK. GÖZLER 7 AVUSTRALYALI BİSİKLETÇİYE ÇEVRİLDİ

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun altıncı etabı yarın koşulacak. Bisikletçiler bu etapta 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçerek bir ilke daha imza atmış olacaklar. 204.6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabı 57. Alay Şehitliği’nin önünde sona erecek. Alpecin Fenix Takımı’ndan Tristan Jay Vine, Lotto Souadal Takımı’ndan Alexander Caleb Ewan, DSM Takımından Samuel Luce WELSFORD Global Cycling Takımı’ndan Conor Schunk ve Dylan Sunderland, Wildlife Generation Takımı’ndan Jonny Clarke, Bıke-Excahenge Takımı’ndan Michael Kailand O’brian birer Avustralyalı bisikletçiler olarak günlerdir bu etaba hazırlandıklarını söyledi. Sporcular dedelerinin hatırasına yarışı kazanarak muhtemel bir birinciliği onlara armağan edeceklerini söylediler.

