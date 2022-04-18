Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin 15 yaşındaki yıldız adayı İsak Vural, Shakhtar Donetsk ile oynanacak hazırlık maçında ilk kez A takım kadrosunda olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası, geliri savaş mağdurlarına bağışlanmak üzere Shakhtar Donetsk ile oynanacak dostluk maçında sarı-lacivertlilerin İsveç doğumlu orta saha oyuncusu İsak Vural, teknik direktör İsmail Kartal’ın şans vermesi durumunda ilk defa Kadıköy’de taraftarı önünde forma giyecek.

İsak Vural, bu sezon U19 Süper Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk özel maçı yarın saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma FB TV'den naklen yayınlanacak.

Özel maç ile ilgili Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık oluşturulması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00’de Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü (yarın) 15.00’te, Passolig’in internet sitesi üzerinden satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK BİLET FİYATLARI

Bu özel maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

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