Türkiye Gazetesi

Galatasaray derbi sonrası Malatya ile moral buldu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ryan Babel ve 53. dakikada Halil Dervişoğlu attı. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 44 puana yükseldi. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

GALATASARAY 4 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Nef Stadyumu’ndaki galibiyet serisini 4’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan, bu maçla birlikte sahasındaki son 4 maçın tamamından 3 puan aldı. Cimbom bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor’u mağlup etti. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, iç sahada İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da son maça göre kadroda iki değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri derbiye ilk 11'de başlayan Alexandru Cicaldau ve Bafetimbi Gomis'i yedeğe çekti. İspanyol teknik adam, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında bu futbolcuların yerlerine Erick Pulgar ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray maça Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Erick Pulgar, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

KADRODA 4 İSİM YOKTU

Galatasaray'da 4 futbolcu, Öznur Kabyo Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Olimpiu Morutan ile Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

İKİ DAKİKADA İKİ GOL

İlk yarısı genel olarak düşük tempoda geçen maç 2 yarıda açıldı. Galatasaray, ikinci yarıya hızlı başladı ve iki dakikada iki gol attı. Sarı-kırmızılılarda önce 51. dakikada Ryan Babel topu ağlara gönderdi. Ceza sahasında Kerem'in pasında Halil'in vuruşu, kaleciden döndü. Devam eden pozisyonda Berkan'ın kafa vuruşunu yine kaleci çıkardı. Ardından topu önünde bulan Babel'in vuruşu ağlara gitti. Babel'in pozisyonda önce ofsayt bayrağı kalksa da VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol geçerli sayıldı. Galatasaray'da 53. dakikada bu kez Halil Dervişoğlu sahneye çıktı. Omar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında müsait pozisyonda iyi yükselen genç futbolcu kafayla topu ağlara gönderdi. Galatasaray, 60. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Soldan Kerem'in ortasında Taylan Antalyalı müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Galatasaray, 80. dakikada Berkan Kutlu ile etkili oldu. Genç futbolcunun vuruşunda kaleci Abdulsamet gole izin vermedi.

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