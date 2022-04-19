Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu.

Maçın basın toplantısında konuşan İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Öncelikle başkan seçildiği zaman tebrik edeceğim. Karşılaştığımız durumla ilgili hatanın bizde olduğunu düşünüyorsa istediklerini yapma onların hakkı. Biz onları tebrik edeceğiz. Bizim 1 sene daha kontratımız var. Takımın daha iyi nasıl yapabiliriz diye planımız vardı ve olamaya devam ediyor. Bugün tekrar akademimizi görme fırsatı buldum maçta. Onların da oynama şeklinden memnun kaldım. Ben bana geçen gün sordular, 'Herhangi bir kaygım yok' dedim. Türk futbol ile bir şey söyleyeyim, buradan dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları geçti fakat bazen pat onların işten çıkarıldığı, devam edilmediği görüldü. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kazanmış farklı hocalar 3 aydan sonra gidiyorlarsa bu aslında Türk futbolunun kendisine sorulması gereken soru. Dünyada birçok örneği var. Benim herhangi kaygım yok. İşimi biliyorum, olabilecek maksimum puanı kazanmak. Fenerbahçe maçından sonra bitti gibi düşünmüyoruz. Günün sonunda eğer biz daha fazla puan kazanmayı başarırsak o noktadan sonra karar da, takdir de yukarıdaki insanların. Bizim buraya neden geldiğimiz belli. Bizim nasıl çalıştığımızı bile bilmeyen insanlar var. Oyuncuların nasıl durumda oldukları bilmeyen insanlar var. Hangi başkan seçilirse seçilsin tebrik edeceğim. Gelecekte olacak bir şeyi kontrol altında tutamam. Tesislerimizde 12 saat çalışırım. Gerçekten vicdanım rahat."

"BEN KESİNLİKLE GENÇLERE GÜVENEN BİR HOCAYIM"

Torrent, maç için ise şunları söyledi:

"İlk yarı ikinci yarı farklı oldu. Şimdiye kadarki maçlar içerisinde en kötüydü ilk yarı. Devre arasında düzelme şansı yakaladık. Oynamak istediğimiz şeyin tam tersini oynadık ilk yarıda. Böyle bir şeyin olabileceğini biliyorduk. Hafta içinde maçın önemini konuşmuştuk. Medyada geçen şey Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için sezon bitti. Kulüp içerisinde ben hatırlattım, '6 maçın kazanmaya çalışmalıyız' diye. Türkiye’nin El clasicosu diyebileceğimiz bu kadar büyük maçtan sonra ne olabileceğini söyledim. Mental olarak o çipi değiştirmek ne kadar zor biliyorum, lig sonuncu ile oynuyoruz. Örnek olarak söyleyeyim, maçtan önce sordular. Dinamo Kiev maçında oynattığınız 5 tane altyapı oyuncusu oynamadı diye. Öncelikle Biz Galatasaray’ız. En iyileriyle oynamamız gerekiyor. İkincisi de adil durum değil ama 5 futbolcuyu dışarıda bırakma zorundayım. İnanın ben kesinlikle gençlere güvenen hocayım. Eğer önümüzdeki sezon devam ediyor olursam, yaz döneminde kesinlikle A Takım ile birlikte çalışmalara başlayacaklar ve sezon boyunca da şans yakalayacaklar. Flemongo’da 7 oyuncuyu dahil ettim. Barcelona da zaten bu mantalite var. Benim için önemli bir maçtı. Bütün hafta boyunca oyuncularla çalışıp, dikkatlerini vermelerine uğraştım. İlk yarıda başaramadık. Herkes kafasına göre hareket etti. Topa sahip olmadığız zaman hızlı bir şekilde savunmayı sağlayamazsın ve topu hızlı bir şekilde geri alamazsın. Bugün bu takım, Fenerbahçe’den daha fazla problem yaptı. Hoca olarak böyle bir şeyi kabul edemem. İkinci yarı kanatları kullandık. Birçok pozisyon yakaladık. İkinci yarıda çok daha pozisyonel oyandık. Daha iyi oynadık. Goller ve fırsatlar bu şekilde çıktı. İlk yarı ve ikinci yarıda farklı bir takımdık."

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