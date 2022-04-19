Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'un Kasımpaşa'ya 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Mario Balotelli, Instagram hesabından bacağının fotoğrafını paylaşarak hakeme tepki gösterdi.

İtalyan santrfor, 45+3+te hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kart ile oyun dışı bırakılmıştı. Tecrübeli futbolcu, “Süper Lig.. Bana kırmızı kart göstermeniz oldukça prestijli, rakibe kart göstermemeye de devam edin. Bacağımdaki yaraları da kendi kendime yaptım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Adana ekibine bu yaz transfer olan ve kariyerini yeniden ayağa kaldıran Balotelli bu seon Süper Lig'de 28 maçta 12 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.

Mario Balotelli yeni tarzıyla ilk görüntülendi! Taraftar beğeni yağmuruna tuttu Adana Demirspor’un dünya yıldızı Mario Balotelli, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kazıtan yıldız futbolcu, yeni tarzıyla taraftarlardan tam not alırken sosyal medyada gündem oldu.