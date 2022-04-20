Türkiye Gazetesi

Premier League'e yükselen ilk takım Fulham oldu.

Geçen sezon Premier League'e veda eden Batı Londra ekibi, Portekizli teknik direktör Marco Silva yönetiminde 1 sezon sonra "dünyanın en iyi ligi"ne geri döndü.

Championship'in 43. haftasında sahası Craven Cottage'da Preston North End'i ağırlayan Fulham, 9 ve 31 dakikalarda Mitrovic, 34'te de Carvalho'nun golüyle maçı 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla puanını 86 yapan Siyah-Beyazlılar, 3. sıra ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartarak bitime 3 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Fulham, geçen sezon Scott Parker yönetiminde Premier Lig'de 38 maç sonrasında topladığı 28 puanla küme düşmüştü. Parker bu sezon ise Bournemouth'u Premier League'e taşımaya çok yakın.

ALEKSANDAR MİTROVİC'TEN GOL REKORU

Fulham'ın Sırp santrforu Aleksandar Mitrovic, attığı gollerle Fulham'ın başarısındaki en büyük faktör oldu. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Championship'te 40 maçta 40 gol atarak inanılmaz bir performans sergiledi. İsmi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Mitrovic, 2018 yazında Newscastle United'dan Fulham'a 25 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.