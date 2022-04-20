Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yönetim danışmanı ve eski futbolcu Ali Kemal Denizci, efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı’yı ziyaret etti.

Özyazıcı’nın 86. yaş gününün kutlandığı ziyarette, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Özyazıcı’ya forma ve kasket hediye edildi.

Abdullah Avcı: "Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mart ayında şampiyon olamadıkları için taraftarların üzülmemesi gerektiğini belirterek, her iki kulvarda da hedefe koştuklarını söyledi.

Cornelius, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor... Kuzey'in yeni kralı! Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius, Türkiye'de adeta kendini buldu. Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarında aradığını bulamayan Danimarkalı santrfor, Trabzon'da ikinci baharını yaşıyor.