Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’da seçim belirsizliği sürüyor. Fırat Develioğlu isimli üyenin açtığı davanın ardından seçime getirilen 'tedbir kararı' sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas kulübün avukatları vasıtasıyla kararı bir üst mahkemeye, üç gün içinde duruşmanın görülmesi talebiyle taşıdı. Mahkemeden bu isteğe olumlu geri dönüş yapılırken duruşma yarın 11.00’de görülecek. Şayet tedbir kalkarsa sarı kırmızılılar 30 Nisan’da sandığa gidecek.

KAYYUMA BIRAKMAM

Başkan Burak Elmas camianın önde gelen hukukçuları ve kulübün avukatlarıyla görüşüyor. Elmas’ın bu toplantılar sırasında “Seçimin gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” dediği belirtiliyor. Ancak seçimin yapılması için istifa etmesi gereken Elmas bu konuda ise "Kulübü kayyuma bırakmam" diyerek şimdilik o ihtimali rafa kaldırıyor.

Öte yandan Abdullah Burhan Sadıkoğlu isimli bir üyenin de seçimin durmasına yönelik dava açtığı öğrenildi.

Burak Elmas'tan rica: Görev süreleri dolsun Yeni yönetimin de aynı sorunları yaşayacağını belirten Elmas "Azınlığın sesiyle yıpranmalarını değil çoğunluğun desteğiyle hizmet etmelerini sağlayalım" dedi.

Alex de Souza'nın Galatasaray taraftarı anısı... " Hapse girmiş çıkmış Galatasaraylı bir fanatikti" Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, kariyerinden kesitler paylaştığı yazısıyla gündemde... Brezilyalı, The Players Tribune'e yazdığı yazıda Fenerbahçe - Galatasaray rekabetine ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.