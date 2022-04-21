Türkiye Gazetesi

Kümede kalma şansı bir hayli azalan Göztepe’de kan kayıpları artıyor. Takımın yıldız oyuncularından Cherif Ndiaye'yi Çin'e, Nwobodo'yu da MLS'e transfer olmuştu. İzmir ekibinde son yolcu ise Halil Akbunar olacak gibi.

3,2 MİLYON EURO’YA ANLAŞILDI

Yeni Asır’ın haberine göre, Halil Akbunar’ın şampiyonluğa emin adımlarla koşan Trabzonspor ile görüştüğü ve anlaştığı iddia edildi. Kulübün yıldız oyuncusu için bordo-mavili kulüple ön protokol yaptığı konuşulurken 3 milyon 200 bin euroluk bonservis bedelini de kasasına koyacağı belirtildi.

“BEN GÖZTEPELİYİM”

Halil Akbunar ise daha öncesinde "Ben Göztepeliyim. Transferim için söyleyeceğim tek şey Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şu an tek düşüncem ve konsantrasyonum takımımın ligde kalması içindir" açıklamasını yapmıştı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 29 maçta 4 gol atıp 5 asist üretti.

Trabzon'da 350 metrekarelik Trabzonspor şampiyonluk afişi Trabzon'da şehir merkezindeki bir otelin ön cephesine asılan yaklaşık 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu.

Montella: Trabzonspor Adana'ya çok doğru bir zamanda geliyor Vincenzo Montella, Trabzonspor maçı için, "Belki de çok doğru bir zamanda geliyor bu maç bizim için çünkü yenilgiden geliyoruz ve tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Motivasyonlar bu tarz maçlarda kendiliğinden gelir" dedi.

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