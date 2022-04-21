Türkiye Gazetesi

Manchester United, teknik direktörlüğe Erik ten Hag'ın getirdi.

Premier League devinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Hollandalı teknik adamla gelecek sezondan itibaren 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Erik ten Hag, United'ı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olacağını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Kulübün muhteşem tarihini ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Kulübün hak ettiği başarıya ulaşabilmesi için takımı geliştirmekte kararlıyım." ifadelerini kullandı.

2017 yılından bu yana Hollanda'nın Ajax takımını çalıştıran deneyimli teknik adam, ikisi lig olmak üzere toplam beş kupa şampiyonluğu yaşadı.

Erik ten Hag, emekliye ayrılan Alex Ferguson'un ardından Manchester ekibinin başına geçen beşinci teknik direktör olacak. Daha önce David Moyes, Louis van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer ve Ralf Ragnick görev yapmıştı.

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