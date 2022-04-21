Türkiye Gazetesi

Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'a alınmama kararına Novak Djokovic tepki gösterdi.

Dünya 1 numarası Sırp raket, ülkesinde yaptığı açıklamada, "Her zaman savaşı reddeden ilk kişi ben olacağım. Çocukluğu savaş ortamında geçen birisi olarak bunun insanlarda nasıl bir travma bıraktığını çok iyi biliyorum. Hep normal insanlar zarar görür. Fakat yine de Wimbledon'ın kararını desteklemiyorum. Bu sporcuların hatası değil. Ne zaman sporla politika birbirine karışsa, sonucu iyi olmuyor" ifadelerini kullandı.

WİMBLEDON NE ZAMAN?

Wimbledon Tenis Turnuvası, 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşece. Londra'nın ünlü turnuvası, tenisin en prestijli organizasyonu sayılıyor.

Wimbledon yetkililerinin aldığı karara gerekçe olarak Rus veya Belarus sporcularını turnuvada göstereceği olası başarılardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkar sağlayacak olması gösterilmişti.

Wimbledon'ın bu kararı sonrasında tek erkekler dünya 2 numarası Rus sporcu Daniil Medvedev, 8 numarası Rus sporcu Andrey Rublev ve tek kadınlarda dünya 4 numarası Belarus sporcu Aryna Sabalenka ve 15 numara Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova gibi isimler Londra'da yarışamayacak.

Rus tenisçi Medvedev, Putin'i kınamazsa Wimbledon'a alınmayacak Tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in, Vladimir Putin yüzünden tehlikede. Medveden, eğer Putin'i desteklemediğine dair "güvence" vermezse Wimbledon'dan men edilebilir.

Rus bombardımanından şampiyonaya... Ukraynalı tenisçiden büyük başarı Rus bombalarından kaçarak giden ve sonrasında Lyon Açık'ta mücadele eden Ukraynalı tenisçi final karşılaşmasında rakibine yenilerek turnuvayı ikinci olarak kapattı.