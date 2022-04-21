Türkiye Gazetesi

Mesut Özil'in gelecek sezon MLS ekiplerinde Los Angeles FC'de forma giyeceği iddia edildi.

Almanya'nın Bild gazetesi, Matthias Marburg imzasıyla yayımladığı haberinde, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kalmasının Joachim Löw transferine bağlı olduğunu, aksi takdirde yıldız ismin Amerika'ya gideceğini belirtti. Sarı-Lacivertliler'le 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 1988 doğumlu Mesut Özil, kısa süre önce Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Birisi Galatasaray'a deplasmanda olmak üzere bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Özil, teknik direktör İsmail Kartal'la "süre" tartışması yaşayınca takımdan uzaklaştırılmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun menajeri önceki gün İstanbul'a gelip Başkan Ali Koç'la futbolcusunun geleceğini masaya yatırmak istese de muhatap bulamadı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi bir türlü çözülemiyor... Menajeri geldi başkanı bulamadı! Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe ile Mesut Özil'in durumunu görüşmek için önceki gün İstanbul'a geldi ancak Ali Koç'u bulamadı!

JOACHİM LÖW İPTAL...

Marburg, şu ifadeleri kullandı:

"Özil, ancak yeni teknik direktör yaz aylarında onunla planlamaya başlarsa Fenerbahçe'de bir şans daha elde edecek. Türk medyası sık sık Löw'ün yeni Fenerbahçe teknik direktörü kadar mükemmel olduğunu yazıyor. Ancak bilgilerimize göre taraflar anlaşmadan uzak."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Löw ile anlaşma sağlayamadığı ve Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e gittiği basına yansımıştı. Sarı-Lacivertli yönetimde İsmail Kartal'la devam edilmesi gerektiğini savunanların sayısı da hayli yüksek.