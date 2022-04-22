Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo, ikizlerinden birini kaybettikten sonra ilk kez aile fotoğrafı paylaştı. Geçtiğimiz pazartesi günü ikiz bebeklerinden erkek olanının hayatını kaybettiğini açıklayan Portekizli süper yıldız, Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte, yeni doğan kız çocuklarının fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

37 yaşındaki futbolcu, "Evim evim, güzel evim. Gio ve bebeğimiz sonunda bizimle birlikte. Herkese tüm nazik sözleri için teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Bize duyduğunuz sevgi ve saygıyı hepimiz hissettik. Şimdi hayat için minnettar olma zamanı." ifadelerini kullandı.

RONALDO'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2010'da ilk çocuğu dünyaya gelen Ronaldo'nun, 3'ü kız, 2'si erkek olmak üzere 5 çocuğu var. Ronaldo’nun 5 çocuğunun 3’ü taşıyıcı anneden dünyaya geldi.

Real Madrid'de oynarken tanıştığı Arjantinli model Georgina Rodriguez’den Alana Martina adında bir kızı olan Ronaldo’nun, diğer çocukları ise taşıyıcı anneden.

Ronaldo'nun en büyük oğlu Cristiano Jr., 2010 yılında ABD'de doğdu, ancak İspanya'da büyütülmek üzere hemen Madrid'e geri götürüldü. Annesinin kimliği ise bilinmiyor.

Haziran 2017'de, dönemin Real Madrid yıldızı, ikizler Eva ve Mateo'nun bir taşıyıcı anneden dünyaya geldiğini açıklayıp hayranlarını şaşırtmıştı. Sadece bir ay sonra Ronaldo ve Georgina birlikte ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu öldü İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı.

Liverpool - Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'ya tribün desteği Yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo için Liverpool - Manchester United'ın 7. dakikasında saygı duruşu yapılacak.