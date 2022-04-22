Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın 35. saniyesinde Baiano kırmızı kart gördü ve Karadeniz ekibi 10 kişi kaldı. Bu sayede rakibine karşı üstünlük sağlayan Fenerbahçe, golü de erken buldu.

SERDAR DURSUN TARİHE GEÇTİ

9. dakikada Serdar Dursun’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

45. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına göndermek istediği topa Ronaldo Mendes'in elle müdahele etmesinin ardından hakem Halil Umut Meler VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Serdar Dursun golü atmayı başardı. 2-0

45+6. dakikada topla buluşan İrfan Can ceza sahası içinde Eren Albayrak tarafından düşürülünce hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Serdar Dursun, ikinci golünü attı. 3-0

51. Dakikada Nazım Sangare'nin ortasına Arda Güler kafa vurdu. Kaleciden dönen topu Serdar Dursun tamamladı. 4-0.

Böylelikle Serdar Dursun, Fenerbahçe'de bir sezonda, aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

İRFAN CAN GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Dimitrios Pelkas, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine ilk 11'de kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCU KADRODA YOK

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yer almadı. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi.

Ç, RİZESPOR'DA EN ÖNEMLİ EKSİK FERNANDES

Yeşil-mavililerin en önemli oyuncularından Gedson Fernandes, ligde son oynanan Yukatel Kayserispor maçında gördüğü bu sezonki dördüncü sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düştüğü için bu maçta görev alamadı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Fernandes'in yerine Alper Potuk'a görev verdi. Yeşil-mavililerin 14 golle en skorer oyuncusu Pohjanpalo da Papiss Cisse'nin yerine 2 hafta aradan sonra ilk 11'e geri döndü. Gökhan Gönül ise eski takımı Fenerbahçe'ya karşı sahada kaptan olarak görev aldı.

Ev sahibi ekibin taraftarları karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.

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