Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın transfer listesine bir isim daha eklendi. Transferde yerli oyunculara ağırlık verecek olan siyah beyazlılar, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ı istiyor. Siyah beyazlı yöneticiler 27 yaşındaki oyuncuya, “Çok güçlü bir kadro kuruyoruz. Gelecek sezondan itibaren şampiyonluklara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen de bize katıl ve kariyerine şampiyonluk ekle” mesajını gönderdi.

OKAY ÇOK İSTİYOR

Siyah beyazlı yönetimin, Ozan Tufan için yıllık 1 milyon avro civarında ücret düşündüğü; millî oyuncunun da Beşiktaş’a transferine sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan’ın transferinde istediği sonucu alamazsa rotayı İspanya’ya kıracak. Celta Vigo’daki sözleşmesi sona erecek olan Okay Yokuşlu da listede yer alıyor. Siyah beyazlılar iki isimden birini kadroya katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan defteri kapandı İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalan tecrübeli futbolcu Ozan Tufan'ın, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ozan Tufan Beşiktaş yolunda Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Beşiktaş yolunda ilerliyor. Tufan, alacaklarına karşılık Fenerbahçe'den bonservisini istiyor.