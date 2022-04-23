Türkiye Gazetesi

Arsenal, Manchester City'nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus'a talip oldu. Devre arasında Pierre-Emerick Aubameyang'la yollarını ayıran Premier League devi, City'de forma şansı azalan sambacıyı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yaz transfer listesinin ilk sırasında Gabriel Jesus var. Takımın en fazla maaş alan ismi konumundaki Gabonlu golcü Aubameyang'ın Barcelona'ya transferi sonrası elinde Alexander Lacazette ile Eddie Nketiah kalan Arsenal, golcü sorununu Brezilya Milli Takımı'nın santrforuyla çözmeyi planlıyor.

Ocak 2017'de henüz 20 yaşındayken Manchester City'ye transfer olan ve bonservisine 32 milyon euro ödenen Jesus, bu sezon 23 Premier League maçında 3 gol, 8 asistlik katkı sağladı. Pep Guardiola'nın santrforsuz sisteminde forma şansı bulmakta zorlanan sambacı, Devler Ligi'nde de kritik maçlarda süre alamadı. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro civarındaki yıldız ismin kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arsenal'in Brezilyalı sportif direktörü Edu, geçtiğimiz ay Jesus'un menajeriyle birkaç görüşme gerçekleştirdi. Tarafların transfer şartlarında uzlaşmaya vardığı, City'nin isteyeceği bonservis bedeline göre imzaların atılabileceği yazıldı.

Jesus toplamda 229 kez giydiği City formasıyla 89 gol atıp 3 kez Premier League şampiyonluğu yaşadı.

MANCHESTER CİTY HAALAND'I BİTİRDİ

Manchester City, geçtiğimiz günlerde Erling Haaland transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Borussia Dortmund'un Norveçli gol makinesini transfer etmek için sadece menajerlere 50 milyon euroya yakın komisyon ödeyen Premier League devi, bu hamlenin ardından Gabriel Jesus'un satışına onay verebilir. İngiliz basını Haaland'ın haftalık maaşının 500 bin sterlinden fazla olacağını ve en çok kazanan futbolcu olacağını belirtti.

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