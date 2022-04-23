Türkiye Gazetesi

Premier League'in 34. haftasında Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaştı. Emirates Stadyumu'nda oynanan ve Londra ekibinin 3-1 kazandığı maçta United'ın tek golünü atan Cristiano Ronaldo, bu golü kısa süre önce kaybettiği bebeğine adadı.

Portekizli süper yıldız ve eşi Georgina Rodriguez geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerinden birini kaybettiklerini açıklamıştı. Acı haberin ardından Cristiano Ronaldo, Liverpool deplasmanında forma giymemişti. Anfield Road'daki derbinin 7. dakikasında Liverpool taraftarları alkışlarla Cristiano Ronaldo'nun acısını paylaşmıştı. Ronaldo, Arsenal'e attığı golü bebeğine adadı. 37 yaşındaki yıldızın duygusal anları sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en çok hat-trick yapan futbolcusu konumundaki Cristiano Ronaldo, bu golle Premier League'de 100'ler kulübüne girdi. CR7, İspanya'dan sonra İngiltere'de de 100. gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Chelsea'yi deplasmanda 4 golle geçtikten sonra United'ı da deviren Arsenal, dördüncülük yarışında Tottenham Hotspur'u yakaladı. Mikel Arteta'nın takımı ve ezeli rakip Tottenham 57 puanda... Topçular haftaya da West Ham United deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Premier League'de ilk 4'e giren takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor.

Arsenal Gabriel Jesus için kesenin ağzını açtı! Erling Haaland'ı alan City'den transfere yeşil ışık Premier League'de eski günlerine dönmek isteyen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın yerini Gabriel Jesus'la doldurmak istiyor. Erling Haaland transferini bitiren Manchester City, Brezilyalı golcüyü Londra ekibine satmaya sıcak bakıyor.

İkizlerinden birini kaybeden Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım Geçtiğimiz pazartesi günü ikiz bebeklerinden erkek olanının hayatını kaybettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo, eşi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte, yeni doğan kız çocuklarının fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Liverpool - Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'ya tribün desteği Yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo için Liverpool - Manchester United'ın 7. dakikasında saygı duruşu yapılacak.