Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırladı.

5 SENEDİR SÜPER LİG'DEYİ

Göztepe 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig’e tutunamadı ve Spor Toto 1. Lig'e düştü. En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.

Yeni Malatyaspor küme düştü Yeni Malatyaspor küme düştü Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor küme düştü.

Süper Lig'in en tecrübelilerinden MKE Ankaragücü, 5. kez küme düştü Süper Lig'in en tecrübelilerinden MKE Ankaragücü, 5. kez küme düştü Türk futbolunun en üst lig organizasyonunda 51. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, tarihinde 5. kez küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

 