Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırladı.

5 SENEDİR SÜPER LİG'DEYİ

Göztepe 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig’e tutunamadı ve Spor Toto 1. Lig'e düştü. En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.

Yeni Malatyaspor küme düştü Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor küme düştü.

Süper Lig'in en tecrübelilerinden MKE Ankaragücü, 5. kez küme düştü Türk futbolunun en üst lig organizasyonunda 51. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, tarihinde 5. kez küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.