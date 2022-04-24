Türkiye Gazetesi

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Idriss Diallo oldu. Diallo seçimlerde Sory Diabate ve Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba'yı eledi. Afrika'da daha önce Kamerun Futbol Federasyonu seçimlerini efsane golcü Samuel Eto'o kazanmıştı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu seçimleri hem ülkede hem de Fransa'da canlı olarak yayınlandı. Muhabirlerin sosyal medyada aktardıklarına göre devlet başkanlığı seçimi kadar heyecan açığa çıkaran federasyon seçiminde Drogba büyük hüsrana uğradı.

DROGBA SAYESİNDE DÜNYA TANIDI

Pek çok eski futbolcunun desteğini arkasına alan Drogba, buna rağmen 21 oyla sonuncu oldu. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Idriss Diallo 59 ve bir başka aday Sory Diabate ise 50 oy aldı.

Seçimi galibi Diallo aptığı açıklamada, "Didier'e seçim yarışımızı ülke sınırlarının dışına çıkaran cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.