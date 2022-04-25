Türkiye Gazetesi

Chelsea'nin Alman stoperi Antonio Rüdiger'in Londra deviyle sözleşme uzatmaması kesinleşti. Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 1-0 kazandıkları West Ham United maçının basın toplantısında Rügider ayrılığını resmen açıkladı.

Chelsea'ye 2017 yazında AS Roma'dan 35 milyon euro bonservisle transfer edilen 28 yaşındaki stoper, Londra'da geçirdiği 5 yılda dünyanın en iyi savunmacıları arasına girmişti. Rüdiger'in ismi sık sık Bayern Münih'le anılsa da, İspanyol devi Real Madrid, yıldız isimle büyük ölçüde anlaştı. Geçen yaz Bayern Münih'ten David Alaba'yı bedavaya kadrosuna katan Madrid ekibi, Marca'nın özel haberine göre bu yaz da Rüdiger'i bonservis ödemeden kadrosuna katacak.

THOMAS TUCHEL'DEN RÜDİGER SÖZLERİ

Premier League'in 34. haftasında dün West Ham United'ı ağırlayan "Maviler", Pulisic'in 90'da attığı golle 1-0 galip gelmişti. Maçın basın toplantısında Tuchel'e İspanyol basının iddiası soruldu. Alman teknik direktör de "Kulübün geleceğindeki belirsizlik hepimizi düşündürüyoru. Antonio Rüdiger bu durumdan dolayı ayrılmak istiyor. Birebir görüşmemizde bunu bana söyledi. Chelsea için her şeyimizi verdik ancak yaptırımlardan dolayı daha fazla mücadele edemeyiz" sözleriyle ayrılığı açıkladı.

Roman Abramovic'in Chelsea'yi satmak zorunda bırakılmasının sözleşmesi biten oyunculara yeni teklifte bulunulamıyor. İspanyol sağ bek Cesar Azpilicueta'nın da Barcelona'ya imza atması bekleniyor.

Manchester'da Declan Rice savaşı... Yılın transferinde City mi, United mı kazanacak? West Ham altyapısından yetişen ve İngilitere Milli Takımı'nın banko isimleri arasına gire Declan Rice, yaz transfer döneminde ismini çok sık duyacağımız bir futbolcu olacak... Zira, Manchester United ile Manchester City, 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservisi gözden çıkararak transfer yarışına girmiş durumda.